В Кемерове состоялся гала-матч Ночной Хоккейной лиги. На льду встретились команды юга «Кузбасс 300» и севера «Белая гвардия». Об итогах поединка, который, несмотря на дружеский статус, прошёл в упорной борьбе, в сюжете Михаила Захарова.

На льду — представители общественности региона, предприниматели и политические деятели. Капитан команды севера — министр спорта Кузбасса Сергей Мяус, сборную юга вывел на лёд глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Команды провели 3 полноценных периода по 20 минут. Несмотря на статус, на льду развернулась бескомпромиссная борьба. Хозяева встречи захватили игровую инициативу, которую не отдали сопернику до финального свистка.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды севера. Напомним, первая встреча состоялась осенью в Новокузнецке и была приурочена к открытию новой ледовой арены «Кузнецкий лед». Тогда победу одержали южане. Но главное, как заметили сами спортсмены, не результат, а возможность присоединиться к массовому движению любителей здорового образа жизни.

Автор: Михаил Захаров