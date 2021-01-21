Кузбасская Государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА) совместно с АО «Стройсервис» разрабатывает оптимальный для климатических и природных условий вариант технологии биологической рекультивации освоенных территорий.

Ученые изучают химический состав и структуру отвалов на базе разреза «Березовский» и «Шахты №12».

Как пояснила Марина Яковченко, кандидат химических наук, доцент кафедры ландшафтной архитектуры Кузбасской ГСХА, опираясь на экономически эффективную технологию для устранения различных видов загрязнения окружающей среды с помощью растений — фиторемедиацию, ученые КГСХА пришли к выводу, что «в нашем климате для биологической рекультивации отвалов оптимально подходят травы – сидеральные (клевер и горчица белая) и традиционные (кострец и люцерна), а из деревьев – береза и сосна обыкновенная».

К примеру, в нашей климатической зоне в естественной среде березы и сосны часто самозасеивают гористые склоны и берега рек, где быстро растут и распространяются по территории. Такие леса формируют устойчивый плодородный покров земли и максимально эффективно очищают атмосферный воздух.

Дмитрий Аношин, начальник отдела охраны окружающей среды АО «Стройсервис»: «Выводы кузбасских ученых учтены в проектах биорекультивации, которые прошли государственную экологическую экспертизу. В 2021 году компания планирует высадить 500 тысяч деревьев на площади 125 га рядом с населенными пунктами по всему Кузбассу».

В том числе, разрез Березовский в Новокузнецком и Прокопьевском районах планирует высадить 248 тысяч деревьев на площади 62 га, что сопоставимо с размерами 160 стандартных футбольных полей. Для лучшей приживаемости высадка будет проводиться весной и осенью, преимущественно на месте заброшенных вырубок, лесных гарей и оврагов. В 2022 году эти деревья обследуют, после чего они будут поставлены на баланс департаментом лесного комплекса Кузбасса.