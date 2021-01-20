Почти 5 десятков сильнейших юных шахматистов собрались в Кузбассе на 17-ю сессию Гроссмейстерского центра Сибирского федерального округа. В течение недели титулованные мастера спорта будут делиться опытом с ребятами в возрасте до 19 лет из 8 регионов России.

8-летняя Дарья Хомяк, несмотря на свой юный возраст, уже имеет третий взрослый разряд по шахматам.

Дарья одна из самых младших шахматистов, получивших приглашение на 17 сессию Гроссмейстерского центра Сибирского федерального округа. Всего участников в возрасте до 19 лет — 50 из 8 регионов, причем не только сибирских, но и южных. Каждый из них уже имеет разряды и победы в серьезных соревнованиях.

Сегодня у участников сессии день открытия, после чего их ожидают интенсивные занятия в течение недели, во время которой четыре гроссмейстера и именитый тренер будут обучать их премудростям древней игры.

На сегодняшний день в России функционируют всего два Гроссмейстерских центра — в Тольятти и в Кемерове, на базе Центра по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс». Наш существует уже 5 лет и за это время через его стены прошли примерно полторы тысячи юных шахматистов, которые сумели завоевать около трех сотен медалей самого высокого ранга.

Автор: Сергей Ищенко