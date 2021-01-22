Инициированный президентом России Владимиром Путиным проект по поддержке педагогов стартовал по всей стране в 2020 году. В рамках федеральной программы «Земский учитель» каждый преподаватель, устроившийся в школу в малом городе или селе, получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

«В 2020 году по этой программе в сельские школы региона устроились 39 педагогов. Среди них были не только уроженцы Кузбасса, но и жители Новосибирской, Томской, Московской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Алтая, Дагестана, Тывы и Хакасии. В 2021 году планируется трудоустроить по программе 35 педагогов, уже определены учебные заведения, готовые их принять. У нас также действует региональная программа «Учитель Кузбасса», по которой в дополнение к федеральным выплатам выпускники педагогических вузов и колледжей при трудоустройстве в сельские школы получают единовременные подъемные по 30 и 20 тысяч рублей соответственно», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Программа «Земский учитель» рассчитана на педагогов до 55 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и отвечающих квалификационным требованиям. В проекте также могут участвовать выпускники вузов, колледжей и техникумов 2020 года.

Педагоги направляются работать в села, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек. По условиям программы учителя должны отработать на новом месте минимум 5 лет. При этом нагрузка в школе должна составлять не менее 18 часов в неделю.

Перечень вакантных должностей на 2021 год размещен на официальном сайте программы https://zemteacher.apkpro.ru/.

Документы на участие в программе принимаются до 15 апреля 2021 года в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования по адресу: 650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3. Обращаться можно лично или по почте. Контактный телефон: 8(3842) 56-69-86. Получить дополнительную информацию можно в министерстве образования и науки Кузбасса, тел. 8(3842) 36-37-29.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.