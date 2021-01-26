В День российского студенчества представители всех вузов Кузбасса собрались на праздник в ледовой арене «Кемерово». Также в муниципалитетах региона организовали бесплатное катание на коньках при предъявлении студенческого билета.

«Студенческая пора — один из самых интересных и важных периодов в жизни. Именно в это время формируется необходимый для будущей профессии багаж знаний и навыков, закладывается прочный фундамент для личностного роста и будущих свершений. В Кузбассе многое делается для поддержки молодежи. Наша задача — дать ребятам возможность проявить себя в науке, творчестве, труде, спорте. Потому что именно от способностей и умений сегодняшней молодежи зависит будущее нашего региона», — ранее отметил в своем поздравлении губернатор Сергей Цивилев.

За целеустремленность, успехи в учебе, победы в региональных конкурсах, за ответственное отношение к судьбе региона и страны 110 студентов Кузбасса отмечены региональными наградами. Также Благодарственные письма губернатора Кузбасса получили 50 студентов-медиков, которые активно помогали врачам в борьбе с коронавирусом.

На празднике «СтудДень» мастер-классы для ребят провели президент региональной Федерации фигурного катания Екатерина Савицкая и тренер, Отличник физической культуры и спорта Валерий Уразай. Кроме того, каждый желающий мог попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.

Кроме того, на празднике состоялись онлайн-викторины, победители которых получили сувениры с символикой «Кузбасс-300». На большом экране ледовой арены транслировались видеоприветы от студентов с катков в Прокопьевске, Тайге, Новокузнецке и других городов Кузбасса.

Также 25 января прошел онлайн-форум «Учусь в Кузбассе». В нем приняли участие более 350 студентов колледжей и техникумов из разных городов региона. Так, Дарья Куценко из Кузбасского медицинского колледжа рассказала об оказании волонтерской помощи медикам в период пандемии. Карина Васильева из Сибирского политехнического техникума представила проект, посвященный развитию молодежного предпринимательства. Ребята обсудили планы по участию студенческого сообщества во Всероссийской переписи населения 2021 года и запустили акцию в социальных сетях #ПривитОтКовид. Министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева наградила учащихся, проявивших себя в сфере студенческого самоуправления.

Для справки. В Кузбассе 16 вузов и их филиалов, 67 техникумов и колледжей. В них обучаются более 117 тысяч студентов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.