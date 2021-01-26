9 междугородных и 5 городских НефАЗов направлены в автотранспортные предприятия 8 муниципалитетов региона. Автобусы закуплены по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».

«Обновление общественного транспорта — часть программы масштабных преобразований к 300-летию Кузбасса. Мы планомерно проводим замену устаревшего транспорта на современный, комфортный, соответствующий сибирским погодным условиям и экологичный. Так, все автобусы из новой партии работают на дизельном топливе, соответствующем классу Евро-5», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Городские автобусы стоимостью почти 9 млн рублей каждый выйдут на дороги Березовского, Белова, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого и Мариинска. В каждом из них по 25 посадочных мест, общая вместимость салона – 106 пассажиров. Для маломобильных граждан предусмотрены откидной пандус и крепление для инвалидной коляски в салоне.

3 междугородных НефАЗа направлены в Кемерово, по 2 автобуса получат Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск и Промышленновский округ. Стоимость одной единицы техники — 7,9 млн рублей, в салоне 44 посадочных места.

В каждом автобусе установлены система контроля усталости водителя, спутниковая навигация, устройство вызова экстренных служб, автоматическая система пожаротушения. Снаружи транспорт обработан антикоррозийным покрытием, между обшивкой и кузовом проложен шумопоглощающий наполнитель.

По данным министерства транспорта Кузбасса, всего с 2019 года по разным программам в регион уже поступили 845 новых автобусов, еще 255 ожидается до конца первого квартала 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.