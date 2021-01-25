Новокузнецкий «Металлург» фактически завершил предпоследнюю домашнюю серию в чемпионате ВХЛ, но номинально продолжит её в Тамбове. Почему и чем закончилась встреча с «Челметом»?

Новокузнецкий «Металлург» 22 января начал домашнюю игру с «Челметом» с жесткого прессинга гостей, но те смогли не только отбиться, но и перевести игру в зону хозяев. Тем не менее, на 11 минуте открыли счёт, реализуя большинство, всё же кузбассовцы. После чего команды ушли в позиционную игру. Шайба упорно игнорировала ворота оппонентов фактически более получаса игрового времени. Лишь на второй минуте третьего периода показания на табло изменились. Челябинцы в равных составах смогли догнать сталеваров.

Оставшееся время команды откатали безрезультативно, ситуация повторилась и в овертайме. Болельщикам пришлось понервничать.

2:1. Новокузнецкий «Металлург» занимает 6 место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ. Следующие 6 игр пройдут на выезде. Номинально три из них считаются домашними. Связано это с переносом осенних матчей, когда сталевары выбыли из борьбы по причине коронавирусной инфекции.

В родной город «Металлург» вернется 12 февраля на встречу с красноярским «Соколом». А завершат основные игры сезона сталевары в День всех влюбленных, 14 числа следующего месяца, матчем с ангарским «Ермаком».

Автор: Сергей Ищенко