Кемеровский ансамбль «Русская песня» завоевал высшие награды международного конкурса в Стокгольме. Два Гран-при конкурса и два диплома первой степени теперь в арсенале народного коллектива, истории творческого пути которого почти полвека. О преемственности поколений — в сюжете Кристины Ореховой.

Специалисты центра по работе с населением, риелторы, бухгалтеры… Это всё в дневное время суток. Вечером же 3 дня в неделю они приходят в одно из самых старых зданий областной столицы — Дворец культуры шахтёров для того, чтобы стать единым творческим организмом.

Именно любовь к песне, передающаяся из поколения в поколение, смогла сохранить коллектив. Он уже на протяжении 47 лет радует кемеровчан и гостей столицы яркими выступлениями.

Русские народные мотивы в видеоисполнении кемеровского ансамбля покорили и жюри зарубежного конкурса-фестиваля в области исполнительского искусства «Арт Шведен Фест». В этом году он проходил в дистанционном формате. Два Гран-при и два диплома первой степени уже пришли по почте и готовы занять своё место на доске почёта.

Родители Влады — солисты ансамбля. Мотивы народных песен девочка внимала ещё будучи в животе у мамы. Вот где действительно «как корабль назовёшь»… В коллективе шутят: произведение «Воронежская разнесуха» и разнесла соперников из других стран. Жюри международного конкурса также присвоило юной исполнительнице Гран-при.

Конечно, это далеко не единственные награды самого разного уровня как всего коллектива, так и солистов. Дипломы — очередное подтверждение того, что каждый участник достойно несёт творческую эстафету, начатую ещё в середине прошлого века.

Автор: Кристина Орехова