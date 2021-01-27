Его называли «Рыжим клоуном». В институте культуры презентовали обновлённый музей имени Андрея Панина — известного российского актёра, выпускника кемеровского вуза. Как современные технологии позволяют познакомиться ближе с творчеством артиста, ушедшего слишком рано, знает Кристина Орехова.

Родители Андрея Панина никак не были связаны с искусством. Отец — учёный, радиофизик, мама — преподаватель этой же точной науки в школе. По их наставлению сын после получения среднего образования поступил в Кемеровский пищевой институт. После первой же сессии был отчислен за «аморальное поведение». Но вот его импульсивный характер оценили в Институте культуры. В музее хранятся оба студенческих удостоверения будущего актёра.

Помогают лучше узнать историю актёра очки дополненной реальности и аудиогид. Адаптировать фото и видеоматериалы для виртуальной экскурсии помогал Матвей Суворов — студент второго курса кафедры музееведения. Для этого ему пришлось погрузиться в историю жизни актёра.

Благодаря работе Матвея, каждый желающий может совершить интерактивное путешествие. Эксклюзивные фото, отрывки из фильмов помогут прочувствовать атмосферу его жизни и оценить масштаб личности уникального актёра, Рыжего клоуна с яркой улыбкой, который ушёл так рано.

Автор: Кристина Орехова