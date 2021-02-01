В экспозиции представлены 15 картин и 2 скульптуры, созданные Николаем Дрозденко и Аленой Залуцкой в рамках проекта арт-центра «Красный» (Новосибирск). Выставка проходит в Специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих, но будет интересна и людям, у которых нет проблем со зрением.

Художники создали объемные копии каждого экспоната, а также реплики отдельных предметов и деталей. Каждый посетитель может составить представление об изображенном при помощи тактильного восприятия. Авторы отмечают, что далеко не все арт-объекты, выполненные в объеме, будут понятны зрителям, которые не могут видеть оригинал. Экспонаты для выставки подбирали с учетом этих особенностей.

Картины также сопровождаются парфюмерными ассоциациями, которые зависят от сюжета изображения, его цветовой гаммы и смысловых акцентов. Ароматы находятся рядом с экспонатами в стеклянных емкостях.

Арт-центр «Красный» также записал специальный тифлоаудиогид для выставки. Помимо искусствоведческого комментария в нем представлены стихи, а также шумовые эффекты, по смыслу подходящие к разным картинам. Например, ржание лошади, шум волн, легкий музыкальный фон. Аудиофайлы можно слушать последовательно или выборочно, для этого есть специальные метки.

Выставка будет работать до 26 февраля по адресу: г. Кемерово, ул. Мичурина, 130, с 10 до 16 часов по предварительной записи. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+. Записаться и узнать интересующую информацию можно по тел. 8 (3842) 21-04-92, 8 (3842) 28-32-44.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.