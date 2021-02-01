С 1 по 26 февраля в регионе пройдет более 500 мероприятий различного формата. Участниками научных форумов и лабораторий станут преподаватели и студенты кузбасских вузов, а также сотрудники Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН.

«2021 год, юбилейный для Кузбасса, объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом науки и технологии. Это символично, потому что открытия наших ученых регулярно воплощаются в реальные инновационные проекты, приносящие пользу всему региону. Только по итогам 2020 года в рамках сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований на реализацию 36 перспективных проектов выделено почти 18 миллионов рублей в виде грантов. Уникальные изобретения и прорывные идеи в горной промышленности, металлургии, химии и других областях помогают развиваться кузбасским предприятиям», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Центральным событием Дней науки-2021 станет научно-практический форум «Цифровая трансформация экономики Кузбасса», который пройдет 11 февраля. Запланированы панельная дискуссия и выставка проектов участников и партнеров НОЦ «Кузбасс».

Кроме того, в рамках Дней науки в КемГУ состоится панельная дискуссия «Научный прорыв в индустриальном регионе: цифровая трансформация в угольной отрасли». Все желающие смогут познакомиться с местным планетарием и центром дополнительного образования «Дом научной коллаборации». В других вузах Кузбасса также запланированы научные мероприятия. Так, на базе КузГТУ пройдет Международный инновационный горный симпозиум, на площадке СибГИУ — фестиваль молодежного технологического творчества #Tolstoguzov100, в КузГСХА — всероссийский семинар «Генетические технологии в сельском хозяйстве и экологии».

В Федеральном исследовательском центре угля и углехимии состоится защита региональных проектов Российского фонда фундаментальных исследований. В НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний пройдут лекции ученых-кардиологов. Тематические выставки, лекции и экскурсии будут организованы в КемГИК и КемГМУ.

Традиционно частью программы Дней науки станет вручение премий по итогам защиты кандидатских и докторских диссертаций и награждение победителей региональных конкурсов среди аспирантов и молодых ученых.

Подробная информация о мероприятиях в рамках Дня науки, месте и времени их проведения размещена официальном сайте НОЦ «Кузбасс»: https://ноц42.рф/sciences_days_2021.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.