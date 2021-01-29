Заканчивается первый месяц 2021, но волшебники продолжают приходить к тем, кто не успел вовремя получить поздравления. Сегодня сказочные персонажи приготовили подарки для пациентов педиатрического отделения областной больницы.

Праздник начинается здесь… Волшебники пока ещё без посохов и накладных бород заканчивают украшать имбирные пряники. Их отправят многодетным семьям, которые находятся под патронажем службы «Милосердие» при храме Святого Пантелеймона. Сказочный гардероб находится здесь же. Несколько мгновений. И все уже в образах.

Финалисты регионального конкурса добровольцев в течение месяца поздравляли ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Екатерина и Степан принесли праздник в 25 семей. Организаторы шутят: это самый высокий Дед Мороз и самая низкая Снегурочка. Разница в их росте — полметра. Кстати, артисты — муж и жена. Пришлось придумать семейную легенду, чтобы объяснить 5-летнему сыну, как дома появились костюмы волшебников.

Последняя остановка этой зимой — областная больница. Детский утренник получился необычным. Без хороводов и стихотворений Деду Морозу. Все дети наблюдали за представлением через стеклопакет. Аплодировали и танцевали, сидя или стоя на подоконнике.

Хороших дел кузбасские волонтёры сделали уже много. За месяц поздравили больше 4 тысяч многодетных и малообеспеченных семей. Они же приносили подарки детям врачей и в праздничные дни навещали ветеранов. Подводя итоги акции, уверенно говорят: Новый год действительно пришёл в каждый дом.

Автор: Анастасия Подоляко