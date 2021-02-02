Особо охраняемая природная территория регионального значения «Кокуйское болото» располагается в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, недалеко от села Кокуй. Площадь заказника составляет 2352 га.

«В Кузбассе уже создана 21 охраняемая природная территория регионального значения. В целом же более 15% площади области имеет особый статус, эти земли изъяты из хозяйственного использования. Новый заказник «Кокуйское болото» — уникальный природный комплекс, не имеющий аналогов на территории Сибири. Наша задача — сохранить его биологическое разнообразие для потомков», — подчеркнул замгубернатора Кузбасса Алексей Харитонов.

Комплексное экологическое обследование территории заказника провели ученые-биологи и экологи из Кузбасса, других регионов России и зарубежья. Они зафиксировали большое разнообразие флоры — свыше 300 высших растений и 79 видов мохообразных. Также в заказнике растут сибирские орхидеи: башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, кокушник длиннорогий, дремлик болотный, бровник одноклубневый. Своеобразие территории придают и редкие водные растения: уруть колосистая, лютик многолистный, пузырчатка средняя и росянка английская.

Для государственных биологических (ботанических) природных заказников устанавливается особый режим охраны. На территории ООПТ запрещены добыча полезных ископаемых, заготовка древесины и лекарственных растений, строительство, разведение костров, организация свалок.

Для справки. В Кузбассе 28 территорий имеют статус ООПТ. Из них 3 федерального, 21 — регионального и 4 — местного значения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ako.ru