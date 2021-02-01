Мастера киокусинкай провели соревнования, на которых отобрали состав на чемпионат России. Параллельно проводился и турнир для самых юных бойцов, которые оспорили первые награды в своей спортивной биографии. За ходом борьбы на татами наблюдали и наши корреспонденты.

Параллельно на нескольких татами в спорткомплексе проходили эти напряжённые поединки. Отбор на чемпионат и первенство страны для мастеров киокусинкай строгий. Сборная команда Кузбасса по этому виду — одна из сильнейших в России. Сегодня в её составе чемпионы мира и Европы, победители первенств страны. Они свою силу уже доказали. Молодым нужно дерзать.

Так как зрители с соблюдением всех мер предосторожности были допущены в зал, поддержка сказывалась во время каждой встречи. На первый план выходили приёмы и тактика, которую избрали бойцы, и что они взяли на вооружение у своих именитых наставников. Ведь рядом с ними были неоднократные чемпионы мира и страны Арсен Хачатрян, Сергей Чмуневич, Светлана Березова и другие. Кузбасс славен этими именами в карате, и наша делегация на чемпионате и первенстве страны будет самой многочисленной — почти 100 участников.

Самые юные воспитанники секций и отделений карате вышли на татами и постарались дать бой своим сверстникам. Это для них отличная школа.

Автор: Виктор Сохарев