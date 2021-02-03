Современный транспорт закуплен по программе замены устаревших электропоездов, находящихся в эксплуатации более 30 лет. Состав из четырех вагонов рассчитан на 360 посадочных мест.

«В Кузбассе продолжается масштабное обновление пассажирского транспорта. Мы заменяем не только автобусы, но и подвижной состав электротранспорта. На маршруты региона должна выходить комфортная и современная техника, приспособленная, в том числе, для маломобильных граждан. Так, в новом электропоезде есть подъемные механизмы и специальные крепления для людей на колясках», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В вагонах нового электропоезда установлены удобные мягкие сидения и кондиционеры. Совмещенная электрическая и пневматическая система торможения делает ход состава плавным и комфортным для пассажиров.

Такая модель электропоезда уже была опробована в Кузбассе – аналогичный состав пришел в область в сентябре 2020 года. Новый поезд, как и поступивший ранее, преимущественно будет курсировать по одному из самых популярных направлений — между Новокузнецком и Междуреченском. Время в пути составляет 1 час 25 минут, стоимость проезда — 63 рубля.

По информации регионального министерства транспорта, в 2021 году поступят еще две дополнительные секции для электропоезда. Это позволит во время летнего увеличения пассажиропотока запускать не 4-вагонный, а 6-вагонный состав.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.