Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Более 100 млн рублей из этого транша получит Кузбасс. Средства направят на субсидии мукомолам и пекарям.

«В Кузбассе работают около 160 крупных и средних хлебозаводов, пекарен и мукомольных предприятий. Из-за роста цен на сырье они были вынуждены повысить стоимость готовой продукции. Новая субсидия позволит поддержать производителей, но, получив компенсацию, они должны будут зафиксировать отпускные цены на хлеб», — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Благодаря субсидии кузбасские производители муки смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой продовольственной пшеницы и ее среднемесячной ценой за 3 предыдущих года. На это будет направлено 71,3 млн рублей из выделенных средств. Также будет компенсирована часть затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Размер возмещения составит до 2 тыс. рублей за тонну продукции. На эти цели будет направлено 29 млн рублей.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Кузбасс полностью обеспечен хлебом собственного производства. Крупные производители хлеба и мучных кондитерских изделий успешно реализуют свою продукцию и в соседних регионах — Томской области, Красноярском и Алтайском краях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.