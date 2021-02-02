Найти и ликвидировать источник возгорания, а главное — спасти людей. И здесь специалисты МЧС применили сразу несколько техник.

Тревожный сигнал и густые клубы дыма. Условия, максимально приближенные к настоящим. По легенде возгорание произошло на шестом этаже. Уже через 5 минут на место прибывает несколько подразделений МЧС. Спасатели готовы к любому повороту событий.

Трое пострадавших. Двоих сотрудники МЧС эвакуировали с помощью носилок. Чтобы защитить дыхательные органы, на жильцов надели специальное оборудование. Ещё одного мужчину спасатели обнаружили на седьмом этаже. К этому моменту подъезд уже заполонил дым. Рисковать нельзя. Принято решение — вывести человека с помощью автолестницы.

Поставленные задачи выполнены. И, как рассказал Дмитрий Беспёрстов, сотрудники МЧС справились с ними достаточно хорошо.

Только в январе в Кузбассе произошло более 400 пожаров в жилых помещениях. Крупное ЧП спасатели ликвидировали 1 февраля в областном центре на улице Мичурина. Пострадали шесть жильцов и кошка. Её сотрудники МЧС реанимировали на свежем воздухе. Оказали первую помощь, используя дыхательный аппарат, и отпоили водой. Чтобы в сводках было как можно меньше таких новостей, спасатели вновь проведут подобные учения.

Автор: Арина Мерлова