Новокузнецкий «Металлург» провел очередную выездную игру, по итогам которой поднялся на 5 место турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ. Тем не менее, тренерский штаб остался не доволен игрой сталеваров, в отличие от наставников воронежского «Бурана».

Первый гол выездной встречи, уже по традиции, оказался за «Металлургом». На 8-й минуте Денис Ердаков мощным броском поразил ворота воронежского «Бурана». Сразу после этого хозяева льда оказались в меньшинстве, но сталевары воспользоваться моментом не сумели. Зато смогли на 4 минуты предоставить большинство сопернику. Впрочем, к изменению в счете это не привело. Вторую шайбу матча под конец первого периода забили также кузбассовцы. В третий раз изменения на табло произошло на 30 минуте матча.

Последнюю двадцатиминутку «Металлург», уже гарантировавший себе выход в плей-офф, откатал с «Бураном», одним из аутсайдеров нынешнего сезона, «всухую». При этом новокузнечане умудрились трижды отправиться на скамейку штрафников. Это 50% всех удалений кузбассовцев за всю игру. Финальный счёт: 3:0.

3 февраля новокузнечане проведут выездной матч с хоккейным клубом Тамбов. «Металлург» занимает 5 место турнирной таблицы чемпионата ВХЛ, до начала плей-офф осталось 5 матчей.

Автор: Сергей Ищенко