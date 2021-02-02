Ответить на этот вопрос может сурок. Есть примета: если животное 2 февраля вылезло из норы и не увидело свою тень — в ближайшие недели стоит ждать оттепель. Наши корреспонденты узнали: кузбасские сурки ещё спят. Но предсказать погоду можно и по рыбам, и по лягушкам, и по насекомым. Этим и занималась Анастасия Подоляко.

Восьмиглазых насекомых называют идеальными синоптиками. Членистоногие могут предсказывать резкие перепады температуры. Перед оттепелью они начинают плести паутину в южном направлении. А за несколько дней до заморозков разворачиваются и «строят» свой дом наоборот — в сторону севера.

Во время съёмок лягушка квакать не захотела. Зоолог уверяет: значит, зимних дождей ждать не стоит. Прогноз подтвердил кактус — ещё один природный «синоптик».

Наблюдать за животными и по их поведению пытаться предсказать, будет день солнечным, снежным или дождливым — дело увлекательное. Но посмотреть прогноз погоды быстрее и надёжнее.

Автор: Анастасия Подоляко