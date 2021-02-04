9 городских и 8 пригородных автобусов будут направлены в 9 муниципалитетов региона. Техника поступила в рамках госпрограммы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».

«В Кузбассе продолжается активное обновление общественного транспорта. Вчера был запущен новый электропоезд, сегодня в регион поступила партия автобусов общей стоимостью 150 миллионов рублей. С 2019 года к нам уже пришло почти 900 новых автобусов, еще более 200 выйдут на улицы до 300-летия региона. Вся техника соответствует сибирским погодным условиям и отвечает современным экологическим стандартам», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

5 городских автобусов выйдут на маршруты в Кемерове, по 2 единицы техники поступят в автотранспортные предприятия Прокопьевска и Юрги. Стоимость каждого автобуса — 9,8 млн рублей. В салоне 25 посадочных мест, общая вместимость – 106 пассажиров. Предусмотрена система регулирования уровня пола: его будут опускать на остановках, чтобы пассажирам было проще зайти внутрь. В автобусах также есть платформа для заезда инвалидных колясок и место для их крепления. В качестве топлива используется природный газ.

По 2 пригородных НефАЗа стоимостью 7,6 млн рублей каждый направлены в Белово и Ленинск-Кузнецкий, по одному автобусу поступят в Тяжин, пгт Промышленная, Таштагол и Гурьевск. Техника работает на дизельном топливе класса Евро-5, в каждом автобусе 44 посадочных места.

По информации регионального министерства транспорта, на обновление автопарка Кузбасса в общей сложности направлено около 7 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.