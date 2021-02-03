На улицах города губернатор пообщался с жителями. Многие жаловались на проблемы с водой. Пригласили главу региона и домой, чтобы он увидел реальную картину своими глазами.

С посещения проблемных объектов начал рабочий визит в Топки Сергей Цивилев. Родители воспитанников детского сада «Огонёк» жаловались на протекающую крышу. Осенью её заменили. Чиновники о проделанной работе отчитались, но действительно ли проблема решена?

Продолжая тему образования, губернатор проверил в одной из школ, как и чем кормят детей. Посмотрел на работу недавно открывшейся «Точки роста». Жалоб от персонала и школьников не поступило. Также довольны состоянием дел оказались пациенты районной больницы. Специалистов хватает. Последние рассказали, как идёт вакцинация от коронавирусной инфекции.

Новая партия вакцины должна поступить в ближайшее время. На улице Сергей Цивилев общался с прохожими, так и узнал о проблеме с водой в деревне Малый Корчуган. Жители деревни информацию подтвердили. Местные власти ремонт водопровода обещают, но когда, точно не говорят. Один из сроков — 2022 год!

Местных жителей пригласили в администрацию муниципального округа, где его глава держал ответ перед кузбассовцами. На данный момент замену труб делать нельзя из-за погоды, но работы запланированы. Средства на них зарезервированы.

Приступить к замене водоснабжения в Малом Корчугане должны, как только сойдет снег. Закончить работы обещают к 1 июля. Ситуация находится под особым контролем региональных властей. Также, как и другие проблемы, рассказанные топкинцами губернатору.

Автор: Сергей Ищенко