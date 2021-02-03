В современных условиях. В Кемерове продолжается строительство блока начальной школы в 89-ом лицее. Работы выполнены уже почти на 70%. Пока строители занимаются отделкой помещений. Когда переезд, узнавала Арина Мерлова.

У лицея №89 богатая история. Он образовался еще в 1963 году. Спустя 9 лет образовательное учреждение переехало в новое здание. Сейчас здесь получают знания более полутора тысяч детей. Это 56 классов. Признаются: места не хватает. Поэтому было принято решение построить блок начальной школы. В современном двухэтажном здании будут учиться 300 детей. К работам приступили в 2019 году.

Помещения для учеников 1-4 классов, спальни и игровые комнаты для групп продлённого дня. Здесь же оборудуют кабинеты для уроков иностранного языка, информатики, эстетического воспитания, психолога и логопеда. Работы ведутся по национальному проекту «Образование». Чтобы попасть из начальной школы в основную, ребятам не нужно будет выходить на улицу. Здания объединил тёплый переход. Подобный опыт расширения площади образовательных учреждений уже применялся в школе №34.

Строители заасфальтируют и благоустроят территорию. Установят малые архитектурные формы, волейбольные и баскетбольные площадки, тренажёрный комплекс. Будут созданы все условия, чтобы ученики не только получали знания, но и занимались спортом.

Новая начальная школа начнет работать уже с 1 сентября. Впервые за историю лицея будут открыты сразу 10 первых классов. К занятиям приступят свыше 200 первоклассников.

Автор: Арина Мерлова