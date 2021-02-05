На соискание премии были поданы 442 заявки из 62 регионов России. В финал вышли 8 кузбасских проектов, 5 из них после успешной защиты получили награды: Гран-при, диплом победителя и три диплома призеров.

«В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса мы уделяем особое внимание развитию внутреннего туризма. Появляются новые экскурсионные маршруты, благодаря которым можно открыть регион с неожиданной для себя стороны. Потому что Кузбасс – это не только мощный промышленный центр, но гостеприимная живописная область со множеством природных и иных достопримечательностей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Проект «Сибирский характер» музея-заповедника «Томская Писаница» получил Гран-при конкурса как лучший в России маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства посетителей-колясочников на территории музея проложили безбордюрные тропинки и приобрели телескопические переносные пандусы, которые позволяют подняться внутрь экспозиции.

Музей-заповедник «Мариинск исторический» удостоен двух наград. 1-е место в номинации «Лучший спортивный маршрут» получил проект «Путешествие по Кии», предназначенный для семейных сплавов, в которых могут участвовать даже дети от 7 лет. 2-е место в номинации «Лучший туристический путеводитель» получил справочник «Мариинск: дорога длиною в 300 лет». В нем рассказана история города от первых купцов до наших дней. В путеводителе также есть вклейка с детскими рассказами и раскраской.

Проект Березовского городского музея «По следам Великого Сибирского Ледяного похода» стал третьим среди военно-исторических маршрутов. Туристам предлагают автобусно-пешеходную экскурсию с тремя остановками по пути отступления колчаковских войск из Омска в Читу.

Первый региональный брендовый тур «Кузбасс. Огонь в сердце», который представило Агентство по туризму Кузбасса, занял 2-е место в номинации «Лучшие идеи маршрутов». Тур рассчитан на 4 дня, маршрут проходит через 7 наиболее знаковых территорий региона. Его участники смогут познакомиться с историей угледобычи, увидеть наскальную живопись эпохи неолита, побывать в Кузнецкой крепости и одном из самых популярных в Сибири горнолыжных комплексов — «Шерегеше». Тур включает гастрономические и творческие мастер-классы.

Для справки. Всероссийская туристская премия «Маршрут года» — отраслевая награда, которая присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Премия вручается с 2014 года при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.