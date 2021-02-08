В городе открыли спортивно-туристический комплекс «Гора Солнечная». Трассу в 500 метров с бугельным подъемником построили к 300-летию Кузбасса. В будущем на горе Солнечной планируется сделать спуски разной степени сложности.

«С развитием этого комплекса мы связываем туристические перспективы Калтана. В обустройство трассы вложили более 13 миллионов рублей из местного бюджета. Есть планы строительства здесь гостиничной инфраструктуры, пунктов питания. В итоге будет создан полноценный туристический объект круглогодичного действия для занятий горнолыжным и адаптивным спортом, проведения тренировочных сборов, а также семейного отдыха», — рассказал глава округа Игорь Голдинов.

Раньше любители горнолыжного спорта из Калтана были вынуждены ездить кататься в Новокузнецк, Междуреченск или Шерегеш. Теперь у них в шаговой доступности есть благоустроенный комплекс с подъемником и освещением в вечернее время. Гора расположена в городской черте, в семи минутах ходьбы от автобусной остановки «Переезд». Для владельцев личного транспорта оборудована просторная стоянка.

В комплексе «Гора Солнечная» действует пункт проката спортивного инвентаря (комплекты горных лыж, сноуборды, защитная экипировка). Работает беби-лифт, в прокат выдаются тюбинги (ватрушки). Оборудован шатер для обогрева, можно воспользоваться услугами банного комплекса.

В честь запуска подъемника на горе устроили «Бугель-вугель-шоу»: мастерство показали более 60 горнолыжников из новокузнецкой Спортивной школы олимпийского резерва. Также прошли первые городские соревнования по горнолыжному спорту среди детей. У подножия горы организовали концерт, шоу иллюзий, огненное шоу и розыгрыш подарков.

Спортивно-туристический комплекс «Гора Солнечная» работает без выходных: в будни — с 13:00 до 21:00, в праздники и выходные — с 10:00 до 21:00.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.