На заседании межконфессионального совета при губернаторе Кузбасса представители религиозных организаций обозначили планы на юбилейный для региона 2021 год, в том числе поступило предложение создать молодежный межконфессиональный клуб.

«На территории Кузбасса более 300 лет живут и работают люди разных национальностей и вероисповеданий. Важно, чтобы и сейчас молодые представители разных конфессий дружили, уважали культуру и традиции друг друга. Молодежный клуб поможет им объединиться и избежать противостояния на национальной почве», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В межконфессиональный молодежный совет сможет войти любой житель региона в возрасте от 14 до 35 лет. Желание вступить в объединение уже выразили представители большинства диаспор. Молодые люди будут проводить спортивные, культурные, экологические акции, принимать участие в мероприятиях к 300-летию Кузбасса.

Также на заседании обсудили деятельность Центра правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов при Духовном Собрании мусульман России. Проект ориентирован на интеграцию граждан иностранных государств в правовое и культурное поле Российской Федерации, обучение их русскому языку и основам российского законодательства. Для консультаций и оказания помощи открыта бесплатная «горячая линия» по тел. 8-800-550-32-03.

Представитель иудейской общины, раввин Менахем Рабинович рассказал о деятельности еврейской общины Новокузнецка во время пандемии коронавируса, поделился опытом оказания адресной поддержки одиноким гражданам и многодетным семьям.

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Для справки. В Кузбассе действуют более 350 религиозных организаций и более 70 религиозных групп, которые представляют 16 конфессий. Межконфессиональные советы есть при главах всех муниципальных образований Кузбасса. В их состав входят 197 представителей религиозных организаций Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.