В Кемерове состоялись зрелищные соревнования по снегоходному и мотоциклетному спорту. Параллельно прошли: этап чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу, чемпионат России по сноубайк-кроссу, Кубок и первенство области по мотокроссу, посвященные 300-летию со дня промышленного освоения Кузбасса.

Центром большого спорта стала гора Люскус — традиционное место отдыха горожан и гостей областного центра.

Болельщики и поклонники мотоспорта не ошиблись в ожиданиях: зрелище получилось динамичным, красочным и захватывающим. На старт вышли более сотни лучших спортсменов из разных регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока и других областей России. Два дня борьбы были наполнены событиями и необычным зрелищем. Напутствовали их самые известные мотогонщики Кузбасса, в том числе и знаменитый чемпион, мастер спорта международного класса Владимир Клычков.

Если в первый день организаторы были довольны состоянием трассы, то во второй оттепель растопила снег, и спортсмены стартовали уже по земле. Но несмотря на это мотокроссмены показывали красивые полеты с трамплинов и даже состязания в самом тяжелом классе на мотоколясках. В снегоходном кроссе сильнее всех были новоуренгойцы. В сноубайках первенствовали представители Омской области. В мотокроссовых соревнованиях сильнейшими стали хозяева. Победители и призеры продолжат борьбу на этапах кубковых стартов и в чемпионате России.

Старт большому снегоходному сезону и мотокроссу на снегу дан. Впереди интересные соревнования, по которым так соскучились как гонщики, так и зрители…

Автор: Виктор Сохарев