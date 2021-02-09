Очистка снега с придомовых территорий и крыш – одна из главных тем последних дней. Кто непосредственно занимается уборкой? С какими сложностями встречаются эти люди?

19-й год подряд Людмила Плотникова каждое утро выходит с лопатой на улицу. Кемеровчанка работает дворником, в ее ведении 3 многоэтажки, на каждую тратит около часа. Летом подметает прилегающую территорию, сейчас очищает ее от снега и посыпает антиобледенительной смесью. Подходящая к концу зима для коммунальщиков её профиля выдалась хорошей.

Компания, где трудится кемеровчанка, отвечает более чем за 100 зданий. У каждого свой дворник, работающий каждый день. Спецтехнику вызывают по необходимости, четкого графика её работы нет.

Коммунальщики должны производить своевременную уборку, но для этого им необходимо знать, где и какие работы нужно проводить, а для этого требуется коммуникация с жильцами. В конце концов речь идет об уборке общего имущества, и собственник в этом заинтересован в первую очередь.

Автор: Сергей Ищенко