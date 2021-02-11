Центр занятости населения в Кемерове стал пилотной площадкой для внедрения цифровых технологий единого федерального бренда «Работа России». В рамках нацпроекта «Производительность труда» на его модернизацию выделили 23 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В открытии обновленного центра поучаствовали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Обновленный центр занятости позволит сделать процесс трудоустройства более быстрым и эффективным. Это важно в современных экономических условиях, когда людям срочно требуется найти новую работу или повысить квалификацию для того, чтобы стать более конкурентоспособными на рынке труда. Благодаря внедрению новых форм взаимодействия с гражданами и работодателями услуги здесь будут оказываться комплексно, по принципу «одного окна». К 2024 году по такому образцу модернизируем еще пять центров занятости региона», — отметил на открытии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В центре будет применяться новая комплексная модель работы службы занятости. В одном месте соискатель сможет получить информацию о вакансиях, повышении квалификации и переобучении, устроить ребенка в детский сад. В центре проведен капитальный ремонт, переоснащены рабочие места сотрудников, выполнена визуальная навигация для распределения потоков соискателей и работодателей. На первом этаже оборудована зона для приема маломобильных граждан. Для посетителей с детьми есть игровой уголок.

«Кузбасс вошел в число 60 пилотных регионов России, где до конца 2024 года будут модернизированы центры занятости. За счет внедрения принципов бережливого производства здесь значительно возрастет пропускная способность. Для соискателей также будут организованы онлайн-собеседования в дистанционном формате», — рассказал заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер.

По-новому теперь будут строить взаимодействие с работодателями. Им помогут составить заявку на вакансию, карьерный консультант подберет потенциальных сотрудников не только из числа состоящих на учете, но и тех, кто разместил резюме на портале «Работа в России».

Сразу после открытия в обновленном центре прошло совещание, на котором обсудили кадровую политику в Кузбассе, а именно — опережающую подготовку высококвалифицированных специалистов под запросы рынка труда будущего, карьерные возможности выпускников вузов, новые профессиональные стандарты для обеспечения роста экономики региона.

«С целью развития молодежного предпринимательства мы запустили в Кузбассе цифровую платформу «Конструкториум», активно работаем здесь с успешными IT-компаниями. Сейчас область с огромным отрывом вышла на первое место среди регионов России по запросам от молодежи, по количеству участников в акселераторах наших партнеров. Я считаю, это очень хороший показатель», — подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Новые подходы к организации трудоустройства населения и подготовке кадров будут распространены на региональную сеть учреждений службы занятости Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.