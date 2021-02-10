Более 150 народностей проживает на территории региона. И каждая из них имеет свои традиции, сохранившиеся в большинстве своём в селах и малых населённых пунктах. Целью сохранить для истории эти обычаи задались организаторы проекта «300 историй Кузбасской деревни».

Народный фольклорный ансамбль «Спорина» стал одним из первых участников проекта «300 историй Кузбасской деревни». В своем ролике артисты поведали об основании родного поселка Металлплощадка, а также его первоначальном названии. Подобные рассказы от участников и ждут организаторы акции.

Чтобы стать участником проекта необходимо разместить свой видеоролик с хештегом #300историйкузбасскойдеревни в социальных сетях. Приём работ по таким номинациям как «Земля предков», «Знаменитые и выдающиеся представители рода», «Исчезнувшее село» и «Я — представитель династии», ведётся до 30 мая. Лучшие клипы организаторы, а это региональные Центр народного творчества и министерство культуры, обещают показать на площадках празднования юбилея освоения Кузбасса.

Автор: Сергей Ищенко