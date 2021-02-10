Вспомнить, как выглядел журнал «Мурзилка», пионерский барабан и, например, советский радиоприёмник могут жители и гости областной столицы. В Кемеровском городском архиве начала работу выставка «Моменты эпохи», посвящённая 300-летию освоения Кузбасса.

Особенность данной экспозиции в том, что здесь задействованы как материалы из личных коллекций известных кузбассовцев, так и предметы из фондов городского архива, включающие 15 000 единиц хранения. Периодические издания, предметы быта, сувениры, фотоальбомы и фотографии, одежда и образцы гражданских документов. Принадлежность представленных предметов датируется, начиная с 1901 года и заканчивая 2020-м.

Каждое направление в течении года будет раскрываться более подробно. Это позволит посетителям познакомиться с историей жизни вещей в деталях. До конца 2021-го можно будет увидеть более 300 исторических предметов и документов.

Автор: Кристина Орехова