Здесь накануне открылась выставка, рассказывающая о культуре татарского народа. С экспозицией познакомилась наша съёмочная группа.

Более 300 экспонатов, среди которых костюмы, предметы быта, элементы одежды, орудия труда, посуда, мебель, ювелирные украшения. Всё это — ценности Елабужского государственного музея-заповедника.

В прошлом году исполнилось 100 лет со дня образования Татарской автономной социалистической республики. В дни юбилея её президент выступил с предложением, чтобы передвижная выставка из фондов Елабужского музея-заповедника проехала по городам России. Чтобы рассказать об истории и показать быт татарского народа.

В Музее изобразительных искусств Кузбасса побывать «В гостях у татар» может каждый. В течении месяца в любой день кроме понедельника.

Автор: Кристина Орехова