Состоялось первое заседание новой организации под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. В нем приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, заместители губернатора, представители промышленных предприятий региона, инвесторы, бизнесмены, общественники, студенты и преподаватели вузов.

«Неформальный Клуб стратегических инициатив Кузбасса поможет выявлять и оперативно реализовывать наиболее интересные проекты, касающиеся подъема экономики региона, развития городской среды, подготовки кадров, организации внутреннего туризма и других важных сфер жизни региона. В него войдут главы муниципалитетов и представители деловых кругов, обладающие ресурсами для реализации поступивших предложений», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С презентациями креативных идей в сферах образования, управления, спорта, туризма, юридического просвещения на заседании выступили 12 кузбассовцев. Так, Дарья Трубицына, финалист форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» 2020 года, познакомила участников Клуба с проектом «Создание испытательного центра и разработка новых методов пылевзрывобезопасности на производственных объектах». Как отметили представители АСИ, всего на форум от Кузбасса поступило 172 заявки.

Губернатор Сергей Цивилев также предложил провести ежегодный форум АСИ в Кузбассе. Генеральный директор Агентства Светлана Чупшева подтвердила, что в 2021 году регион станет одной из площадок всероссийского форума.

«Главная задача АСИ — объединять неравнодушных и деятельных людей для совместной реализации проектов и инициатив, важных для региона. В Кузбассе с нами сотрудничают уже 12 общественных представителей по пяти направлениям: предпринимательство и технологии, молодежное предпринимательство, образование и кадры, социальные проекты, туризм. Также в регионе работают 82 эксперта Агентства, подписано соглашение о сотрудничестве с КемГУ, готовится подписание с КузГТУ», — отметила Светлана Чупшева.

На первом заседании Клуба был подписан четырехсторонний меморандум между правительством Кузбасса, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)». Документ предполагает совместную поддержку проектов, всестороннее обсуждение общественно значимых проблем развития образования, организацию модели кадрового обеспечения экономики региона в логике регионального стандарта и с учетом развития системы профессионального образования, развитие наставничества и обмен цифровыми практиками на платформе https://edu.asi.ru/.

Подписи под меморандумом поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, ректор «Университета 2035» Нина Яныкина, заместитель генерального директора – технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.