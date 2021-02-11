На этой неделе в регион прибыло 36 «Нефазов», а в течение следующих полутора месяцев будет поставлено еще 202. По итогам госпрограммы автопарк транспортных предприятий обновится на 60%.

Алексей — один из водителей, перегонявших автобусы с завода изготовителя в наш регион. На дорогу, протяженностью около 3 тысяч километров, ушло 4 дня. Всего в Кузбасс на этой неделе прибыло 36 единиц общественного транспорта. Среди них есть как городские, так и те, что должны курсировать между населенными пунктами.

СЕРГЕЙ РУБАН, МИНИСТР ТРАНСПОРТА КУЗБАССА: «В данной партии, стоит отметить, 6 новых городских автобусов получает Анжеро-Судженск. И в этом городе, на этом предприятии уже 27 новых автобусов, а это на текущий момент больше половины, чем те, которые они выпускают на линию ежедневно».

Примерно такая же ситуация в Междуреченске, там уже почти 4 десятка новых автобусов. По итогам госпрограммы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» региональный парк должен обновиться на 60%. В ближайшие 1,5 месяца в регион прибудет еще 202 транспортных средства. Еще 33 единицы подвижного состава доберутся до мест своей прописки уже на следующей неделе.