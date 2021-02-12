Кемеровский и Новокузнецкий драматические театры вошли в число 27 учреждений культуры России, получивших гранты для приобретения специального оборудования. Средства предоставляет благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд».

«Тифлокомментирование является неотъемлемой частью театра будущего. Это инклюзивный способ коммуникации, который позволяет особым зрителям оценить визуальную часть спектаклей. Надеюсь, что благодаря новому оборудованию незрячие и слабовидящие кузбассовцы станут чаще посещать театральные постановки», — сообщила министр культуры и национальной политики Марина Евса.

По результатам конкурсного отбора Кемеровский и Новокузнецкий драматические театры получат по 177,2 тыс. рублей грантовой поддержки. Средства пойдут на приобретение медиакомплекса: мобильного передатчика, головного микрофона для тифлокомментатора, 20 приемников для слушателей, зарядного кейса, аккумуляторных батарей, 500 комплектов одноразовых наушников. Также из этих средств будет оплачена работа специалиста-тифлопереводчика.

Для незрячих зрителей адаптируют четыре спектакля: «Бульвар надежд в осенних листьях» и «Тетки» — в Кемерове, «Сказки Андерсена» — в Новокузнецке, «Весы» — в обоих театрах. Выделена квота на 100 бесплатных билетов для членов региональной организации Всероссийского общества слепых. Первый показ планируется в апреле.

Перед спектаклем незрячий человек получит приемник и наушник, через который транслируется комментарий. В заранее подготовленном тексте содержится описание происходящего действия, предметов и героев на сцене. Комментарий озвучивается по ходу событий. Тифлокомментирование не мешает просмотру спектакля остальными зрителями.

До 1 марта 2021 года учреждения культуры, желающие установить систему тифлокомментирования, могут подать заявку на получение гранта. Подробную информацию можно узнать на портале «Особый взгляд»: https://specialviewportal.ru/grants/grants886.

Положение о конкурсе на организацию тифлокомментирования в региональных театрах, ранее сотрудничавших с фондом. Номинация «Продолжение». 2021 г.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.