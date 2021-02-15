Кузбасс принял участие в 39-й всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Центральный старт состоялся в Топках на лыжной базе «Лесная» 14 февраля. В ряде муниципалитетов запланированные старты перенесли из-за установившихся в регионе сильных морозов.

Как сообщили в Минспорте Кузбасса, только за эти выходные в гонке приняли участие более 17 тысяч человек, в том числе в Топках — 580 человек. Это спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, трудовые коллективы, главы муниципалитетов, любители активного образа жизни.

Для каждой возрастной категории была подготовлена соответствующая дистанция: юноши и девушки 2001 года рождения и моложе преодолели 5-километровую трассу, спортсмены 2000 года рождения и старше — 10-километровую.

В год 300-летия Кузбасса участники массового старта в Топках преодолели дистанцию в 2021 метр, а воспитанники детских садов в возрасте от 3 до 7 лет — символическую дистанцию в 300 метров.

Самым юным участником соревнований стал трехлетний Мирослав Соболев, самым опытным участником — 72-летний Сергей Константинов. Самой спортивной семьей признана семья Семеновых.

Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе на дистанциях 5 и 10 км, награждены медалями и дипломами Минспорта России, победители получили кубки.

Для участников и гостей мероприятия работала полевая кухня, была организована культурная программа, игровая зона.

Для справки. В Кузбассе всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» впервые прошла в 2008 году на территории кемеровского жилого района «Лесная поляна», тогда в ней приняли участие 2 тыс. спортсменов и любителей лыжного спорта. Организаторами «Лыжни России — 2021» выступили министерство спорта Российской Федерации, федерация лыжных гонок России, министерство физической культуры и спорта Кузбасса, спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по зимним видам спорта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.