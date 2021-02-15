К мемориалу «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» в Кемерове возложили цветы губернатор Сергей Цивилев, ветераны боевых действий, представители силовых структур, законодательной и исполнительной власти региона, общественники и кадеты. В память о героях прозвучали оружейные залпы.

«В боевых действиях в Афганистане участвовали 4 тысячи кузбассовцев, 134 из них не вернулись домой. Это герои, которые навсегда останутся в нашей памяти и памяти потомков. Мы будем помнить их подвиг и на этом примере воспитывать молодежь», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Во всех муниципалитетах региона сегодня прошли торжественные митинги и тематические школьные уроки. Так, в Полысаеве в сквере Памяти собрались участники боевых действий. Они почтили минутой молчания память погибшего земляка Владимира Ушакова и всех боевых товарищей.

В Кемеровском округе обновили экспозицию памяти земляка Николая Шорникова, посмертно получившего звание Героя Советского Союза. 11 мая 1980 года его рота попала в засаду возле кишлака Хара. Прикрывая отход товарищей, Николай израсходовал все патроны и последней гранатой подорвал окруживших его врагов. Именем Николая Шорникова названа улица в Кемерове и школа поселка Кузбасский, где он учился. В экспозиции представлены личные вещи, документы и фотографии героя.

В Мысках у мемориала «Воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах» почтили память мысковчан, не вернувшихся из Афганистана — Александра Дерендяева, Игоря Кусургашева, Юрия Улагашева, Николая Юрова.

В Новокузнецком районе мероприятия прошли у памятника «Черный тюльпан» и на Аллее памяти воинов-интернационалистов в Новоильинском районе.

В школе №14 Киселевска прошел урок памяти «Шагнувшие в бессмертие», посвященный событиям войны в Афганистане. Активисты школьного музея рассказали ребятам и их родителям о жизни и подвиге выпускника школы Игоря Ращупкина. Также состоялась встреча с представителями городского отделения организации «Боевое братство».

Для справки. В боевых действиях в Афганистане в 1979–1989 годах приняли участие 620 тысяч советских солдат, около четырех тысяч были призваны из Кузбасса. 134 кузбасских воина-интернационалиста погибли, 129 получили ранения. Два человека получили звания Героя Советского Союза, 107 человек награждены орденами «Красной Звезды» и «Красного знамени», более 600 человек — медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.