14 февраля отмечают не только День всех влюблённых, но и Международный день книгодарения. В связи с этим в Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи состоялась акция «Дарите книги с любовью». Тринадцати кузбасским приёмным, опекунским и многодетным семьям были торжественно вручены 300 новых детских книг.

Чтение интересной, красочной книги – не только радость для ребёнка, но и возможность прикоснуться к новым знаниям, культурному наследию человечества. Акция «Дарите книги с любовью» проходит в регионе уже 4-й год. Она призвана помочь многодетным семьям или семьям, где есть приёмные дети, пополнить домашний книжный фонд.

Принять участие в акции решили и представители газеты «Кузбасс», которая готовится к празднованию своего векового юбилея.

2021-й – юбилейный год для газеты «Кузбасс». Он проходит под знаком проекта «100 добрых дел Кузбассу». Сотрудники печатного издания, которое входит в Региональный медиахолдинг «Кузбасс», на протяжении всего года будут проводить подобные акции, к которым может присоединиться каждый. Информацию о проекте можно узнать на официальном сайте газеты.

Автор: Кристина Орехова