В Новокузнецком наркологическом диспансере введен в эксплуатацию высокоэффективный жидкостный хроматограф, позволяющий оперативно проводить токсикологические исследования. Оборудование, стоимостью 49 млн рублей, поступило в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Это уже второй прибор подобного уровня в Кузбассе, первый работает в Кемерове с 2019 года. С помощью нового оборудования будут обслуживать жителей юга области. Прибор будет использоваться для исследований, которые необходимы при прохождении комиссии для трудоустройства, получении водительских прав и разрешения на ношение оружия в тех случаях, если результаты обычных анализов спорны и вызывают сомнения у специалистов. Также с помощью прибора будут проводить анализы при медосвидетельствовании водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, высокоэффективная жидкостная хромато-масс-спектрометрия позволяет выявлять наркотические и потенциально опасные психоактивные вещества даже в небольших количествах биоматериала. Для анализа могут использоваться не только кровь, но также волосы и ногти. Благодаря уникальной чувствительности прибора для достоверного установления факта употребления человеком наркотических средств достаточно минимального количества материала, например, одного волоса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.