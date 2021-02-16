Продлить веру в новогодние чудеса помогает Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Узнав о желаниях нескольких кузбасских ребят благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний», Совет пригласил мечтателей вместе с их родителями в Кузбасский государственный краеведческий музей.

У Егора сегодня особенный день. Исполнились сразу 2 его мечты: увидел скелеты настоящих динозавров, про которых очень много читает в книгах, и получил современное пианино. Такой подарок он загадал на «Ёлке желаний».

А вот Галя очень хочет в будущем стать детским эндокринологом. Помогать бороться с различными заболеваниями, одно из которых испортило ей ощущение радости детства. У девушки после перенесённой ветрянки сахарный диабет.

Желанием Гали был профессиональный фотоаппарат. Это хобби родом из детства, с тех пор как ей в руки попал дедушкин, плёночный. До этого времени фиксировала окружающую красоту вокруг на телефон. Проверить подарок в деле собирается уже в ближайшее время.

Подобные акции будут продолжены. Ведь у «Ёлки желаний» с её добрыми итогами нет времени года.

Автор: Кристина Орехова