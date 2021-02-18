7 городских и 19 пригородных автобусов пополнят автопарки восьми муниципалитетов региона. Техника поступила по государственной программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».

«Новый транспорт в Кузбасс приходит еженедельно, сейчас встречаем очередную партию общей стоимостью почти 220 миллионов рублей. До конца первого квартала ожидаем еще более 170 новых экологичных и вместительных автобусов. В результате к 300-летию Кузбасса автопарк региона обновится на 60%», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Пять городских автобусов, работающих на природном газе, в ближайшее время выйдут на маршруты Кемерова, два – направятся в Юргу. Стоимость каждого автобуса — 9,8 млн рублей, внутри 25 посадочных мест, общая вместимость салона — 106 человек. Для маломобильных пассажиров предусмотрена платформа для въезда инвалидной коляски и место для ее крепления в салоне.

6 пригородных газовых НефАЗов стоимостью более 8,6 млн рублей каждый направлены в Новокузнецк и Новокузнецкий район. В автобусе 44 посадочных места, общая вместимость — 80 пассажиров.

Из 13 пригородных автобусов, работающих на дизельном топливе, пять останутся в Кемерове, по два НефАЗа поступят в Ленинск-Кузнецкий и Юргу, по одному автобусу будут направлены в Мариинск, Тяжин, Промышленную и Таштагол. Стоимость единицы техники — более 7,6 млн рублей, общая вместимость салона — 80 человек, в том числе 44 посадочных места.

По информации регионального министерства транспорта, на обновление автопарка региона из областного бюджета направлено 7 млрд рублей. Всего с 2019 года в Кузбасс по разным программам поступили уже 924 автобуса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.