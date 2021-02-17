9-балльные пробки, задержка авиарейсов и «каша» на дорогах. За сутки высота сугробов выросла на 15 сантиметров. Только в Кемерове сегодня с завалами боролись около 150 единиц техники и более 1000 рабочих.

Утро Александра началось с зарядки. Так выразился сам кемеровчанин. Пришлось откапывать машину из небольшого сугроба. Рассказывает, что, когда вышел, на крыше автомобиля лежал 30-сантиметровый слой снега.

Дорожные службы работают круглосуточно. Сегодня для уборки даже пришлось привлечь дополнительную технику промышленных предприятий.

И всё-таки остаются улицы и дороги, где буквально ни проехать ни пройти. Жалобы от жителей не прекращаются. По этому вопросу сегодня в администрации правительства было собрано внеочередное совещание с главами муниципалитетов.

Синоптики обещали: из-за потепления с крыш будет сходить снег. Так произошло. Буквально несколько минут назад с кровли рухнули огромные снежные шапки. К счастью, здесь никто не проходил. Но на тротуаре появился настоящий сугроб. Теперь и его придётся убирать.

Как объясняют синоптики, снегопад, метели, порывы ветра и перепады температур объясняются влиянием циклонов. В ближайшее время в регионе похолодает. Уже сегодня ночью столбик термометра опустится до минус 23. Но к концу недели снова потеплеет. Ожидается мокрый снег и сильный ветер. Поэтому в выходные лучше не планировать дальние поездки.

Автор: Анастасия Подоляко