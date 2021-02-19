Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый заместитель руководителя Минтруда России Алексей Вовченко в режиме видеоконференцсвязи подписали соглашение о взаимодействии. Речь идет о реализации пилотного проекта по совершенствованию управления профессиональными рисками в сфере охраны труда.

«Кузбасс стал одним из трех регионов России, выбранных для реализации этого пилотного проекта. Наша область одной из первых в стране сможет опробовать самые современные способы предупреждения и профилактики профессиональных рисков. Внедрение новой системы позволит повысить уровень безопасности на производстве. Участниками проекта стали 11 кузбасских предприятий из разных сфер: дорожное строительство, промышленность, металлургия, транспорт. Например, КАО «АЗОТ», ПАО «Кокс», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Евраз ЗСМК», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

В Минтруде России в рамках проекта ведется разработка новых нормативных документов, регулирующие систему охраны труда. Они будут касаться оценки и управления профессиональными рисками, порядка обучения по охране труда, порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, организации и проведения медицинских осмотров, расследования и учета несчастных случаев на производстве и других аспектов.

«Кузбасс — ключевой субъект, здесь на практике будет отработана новая нормативная база в сфере охраны труда. Участники проекта станут примером для других предприятий по всей России», — отметил первый заместитель Минтруда РФ Алексей Вовченко.

На совещании, которое состоялось после подписания соглашения, представители предприятий-участников проекта рассказали о внедрении цифровых технологий в сфере охраны труда. К примеру, директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды «ЕВРАЗ ЗСМК» Станислав Маренов сообщил, что на предприятии используется мобильное приложение «Охота на риски». С его помощью работник может сообщить об опасной ситуации на производстве. За каждый поданный риск работнику начисляются баллы, которые можно обменять на корпоративные призы и подарочные сертификаты. Заместитель генерального директора по промышленной и экологической безопасности КАО «Азот» Рашид Азаматов рассказал, что с марта 2020 года на предприятии вместо бумажных выдают электронные наряды-допуски, где это допустимо. В результате время оформления и согласования допуска сократилось с 1 часа 44 минут до 26 минут. За это время уже оформлено более 73,6 тыс. таких нарядов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.