Дом по улице Гагарина возвели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ключи от новых квартир получили дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья и другие социально незащищенные категории граждан.

«За более чем 800 дней подготовки к 300-летнему юбилею в Кузбассе введено почти 1,9 миллиона квадратных метров жилья. В первую очередь обеспечиваем квартирами незащищенные категории граждан. Так, девятиэтажка в Осинниках — уже 60-й «социальный» дом, который мы заселили в регионе за эти 800 дней. До конца года планируем сдать еще 24 таких дома», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Финансирование строительства составило более 55,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 22,3 млн рублей, из областного бюджета — 24,9 млн рублей, из местного бюджета — более 8 млн рублей.

Всего в доме 54 квартиры, общая площадь здания — более 3 тыс. кв. м. Новоселами стали 33 семьи, еще 21 квартиру передадут участникам социальных программ после оформления соответствующих документов. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены пластиковые окна, металлические входные двери, сантехника, счетчики горячей и холодной воды, электричества, пожарная сигнализация с системой оповещения. Кроме того, в доме оборудованы пандусы для заезда колясок в подъезд и на лестничные пролеты.

Недалеко от нового дома — трамвайная и автобусная остановки, общеобразовательная и художественная школы, новый детский сад, построенный по нацпроекту «Демография», магазины. Рядом расположен сквер имени Юрия Гагарина, открытый несколько лет назад по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.