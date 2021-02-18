Акция запущена в преддверии большого юбилея газеты «Кузбасс». В следующем январе издание отметит сотый день рождения. К знаменательной дате решили приурочить цикл благотворительных мероприятий. Подробности в сюжете.

Здесь не выбирают вещи ДЛЯ себя. Здесь собирают вещи ДЛЯ других! Сотрудники газеты «Кузбасс» придумали еще одно доброе дело.

Сначала бросили клич в редакции. Принялись разбирать дома шкафы. Разумеется, помня о том, что все вещи должны быть пусть и не новые, но в хорошем состоянии. Чтобы подарить было не стыдно. А у тех, кто потом будет это носить, появился повод вспомнить дарителей добрым словом. По традиции, присоединиться к акции пригласили читателей. И сразу нашлись те, кто готов поддержать идею. Бойцы Росгвардии тоже перетрясли домашние запасы вещей. Для них, как выяснилось, откликаться на подобные призывы о помощи не впервой.

Адресаты доброго дела – постояльцы Центра социальной адаптации. Здесь уже 20 лет принимают тех, кому некуда податься. У кого по разным причинам нет дома, нет работы, нет документов. Специалисты помогают по мере возможности. Дают крышу над головой, лечат, восстанавливают документы, оформляют пенсии, подбирают дом для будущей жизни. Сейчас здесь 48 человек. И именно им предназначены эти пакеты с вещами.

Эта акция стала третьей в списке, который обещает стать очень длинным. К 100-летнему юбилею газеты коллектив редакции запланировал и добрых дел совершить не меньше.

За 100 лет газета много раз рассказывала о благотворителях. О тех, кто не может равнодушно пройти мимо, когда кому-то рядом плохо и нужна помощь. Сегодня «Кузбасс» приглашает читателей присоединяться. И, оттолкнувшись от акции газеты, сделать добро другим, тем самым приумножив его в своей душе.

Автор: Михаил Захаров