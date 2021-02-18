Неправильная речь – недостаток образования, начитанности или что-то личностное? Зачем быть грамотным? Эти и другие вопросы обсуждались сегодня участниками телемоста, посвященного Дню родного языка. Любители русской словесности собрались в библиотеке для детей и молодёжи областной столицы, чтобы обменяться мнениями с коллегами из Белова, Калтана и Мариинска. Что волнует сейчас разные поколения кузбассовцев — в сюжете Кристины Ореховой.

Восьмиклассница Ксения – член школьной редакции, которая выпускает газету для всех учащихся. Вместе с коллегами она старается доносить не только новости, но и красоту русского языка.

Лера мечтает в будущем стать журналистом. Признаёт, что в силу времени сейчас люди больше извлекают информацию из электронных носителей, нежели из книг. Свою борьбу за чистоту речи начала с создания собственного телеграмм-канала, где поднимает разные темы.

Вопросы сохранения русской исторической памяти, которая напрямую зависит от чистоты и богатства языка, волнует не только тех, кто непосредственно связан с филологией или лингвистикой. Совсем недавно в Кузбассе был запущен флешмоб «читаемродное», где каждый желающий мог выложить видео с любимым отрывком из произведения на личной странице в социальных сетях под одноименном хэштегом.

О количестве кузбассовцев, принявших участие в акции, можно узнать забив #читаемродное в поисковике. И, кстати, никогда не поздно пополнить эти ряды и рассказать интернет-сообществу о любимых строках.

Автор: Кристина Орехова