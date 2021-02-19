После заочного отборочного тура, который проходил в каждом муниципалитете региона, 13 человек, чьё портфолио больше всего понравилось жюри, были приглашены на региональный-очный этап. Что представили конкурсанты, узнаем в сюжете Кристины Ореховой.

Сегодня появилась возможность показать все свои умения уже на сцене. Ксения представила себя изобретательницей машины времени, которая перенесла основателя её родного города Фёдора Белова из 18 века в нынешний. На самом деле задумка – не только фантазия. Ксения, помимо учёбы в школе, занимается научной деятельностью. А вот Алексей посвятил себя волонтёрству. Дважды избирался президентом школы.

Помимо творческого выступления участникам необходимо было подготовить лэпбук — мини-книгу о каком-либо музее своего города. Наташа Смирнова, которая сейчас учится в губернаторском лицее, решила рассказать о родном музее этнографии и природы Горной Шории.

Конкуренция высока. На всероссийский этап отправится всего один человек, который представит Кузбасс и поборется за титул «Ученик года-2021».

Автор: Кристина Орехова