В преддверии праздника свои силы в «бою» пробуют школьники и даже воспитанники детских садов. Только вместо снарядов у них мячи и кегли, вместо поединка — спортивные соревнования.

Этим бойцам до ровной колонны и синхронного марша ещё далеко. И долго… до первого призыва мальчиков, которые сейчас в подготовительной группе. Но любимую команду любого солдата – «Вольно!» – они знают уже сейчас.

Раскопать сугроб, покататься на ватрушке, попасть мячом в корзину, пробежать на перегонки… любимые детские забавы. Но сегодня они превратились в спецзадания. Выполнить точно и быстро, чтобы спасти секретные документы.

Капитанами команд лётчиков и танкистов стали папы воспитанников. У родителей азарта и воли к победе оказалось не меньше, чем у маленьких бойцов.

Этот детский сад в Ягуновском открылся по нацпроекту «Демография» ровно 2 недели назад. Рассчитан на 140 человек. До этого родителям приходилось возить малышей в другие учреждения города. До ближайшего — около 10 километров.

«Зарницы» прошли и в других учреждениях города. В соревнованиях среди воспитанников детских домов и школ-интернатов и участники старше, и этапы серьёзнее: лыжные гонки, метание гранаты, бег. На всех нужно проявить не только физическую силу, но ещё и смекалку, умение работать в команде и взаимопомощь.

Автор: Анастасия Подоляко