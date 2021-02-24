Финал состоялся в Гурьевском округе. Более 200 спортсменов из 17 муниципалитетов Кузбасса соревновались в лыжных гонках и полиатлоне (спортивном многоборье). Кроме того, прошли состязания спортивных семей и профессиональные конкурсы среди дояров и механизаторов.

«В год 300-летия Кузбасса нас ожидают важные спортивные события как регионального, так и всероссийского и международного уровней. В области пройдут чемпионаты России по боксу среди мужчин, по парашютному спорту, по тайскому боксу, чемпионат мира, Кубок мира и чемпионат Европы по парашютному спорту, международный турнир по спортивной борьбе «Шахтерская слава» и другие состязания. Но особое внимание мы уделим спартакиадам и развитию массового спорта», — отметил заместитель губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Кубок победителя II Всекузбасских зимних сельских спортивных игр завоевала сборная Прокопьевского муниципального округа. Второе место в общекомандном зачете у сборной Кемеровского муниципального округа, третье — у Гурьевского муниципального округа.

В личном первенстве среди женщин-дояров победила Вера Зятикова (Прокопьевский муниципальный округ), среди мужчин лучшим стал Алексей Дикарев (Гурьевский округ). В женском зачете механизаторов первое место заняла Марина Буева (Прокопьевский муниципальный округ). Еще один представитель Прокопьевского округа – Станислав Плотников – выиграл конкурс механизаторов в мужском зачете. Призеры игр получили памятные медали, дипломы и кубки.

В ближайшее время будет сформирована региональная сборная команда, которая представит Кузбасс на X Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые пройдут с 16 по 20 марта в Перми.

ДЛЯ СПРАВКИ. Всекузбасские сельские игры проводятся с 2010 года. По предложению губернатора Сергея Цивилева игры с 2019 года проходят не только летом, но и зимой. В 2020 году соревнования не проводили из-за пандемии коронавируса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.