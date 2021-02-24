В кемеровском суде продолжаются разбирательства по делу, в котором молодой человек убил девушку — студентку одного из вузов областной столицы. Произошел это около года назад. Список нанесённых увечий занимает несколько страниц стандартного печатного текста, а сами истязания, по заключениям экспертов, длились 3,5 часа. При этом всё происходило в одном из жилых домов, и многочисленные свидетели вызывали наряд полиции. О том, кто первым оказался на месте преступления и на каком наказании настаивают родители погибшей, в сюжете Кристины Ореховой.

Она — гордость лицея, творческая личность, волонтёр благотворительного фонда. Он — бросивший учёбу после 9 класса, отсидевший срок за грабёж. После 4 лет отношений Вера захотела поставить точку. Но это, видимо, не входило в планы Владислава. У подруги погибшей сохранились последние аудиосообщения. Кира должна была помочь с переездом, когда Вера соберёт вещи в квартире, где они проживали с молодым человеком…

В 3 часа ночи соседей по этажу разбудили крики. Жители стали звонить в полицию. В материалах дела зафиксировано не менее 7 звонков за 1,5 часа. Однако к приезду полицейских люди сами ломом вскрыли помещение, где и обнаружили тело девушки…

В отношении Владислава возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». До 6 лет лишения свободы. В мае 2020 года в следственный отдел по Ленинскому району г. Кемерово было направлено ходатайство о переквалификации дела на часть 2 этой же статьи «Убийство с особой жестокостью». Но в октябре заместитель руководителя следственного комитета отменила переквалификацию дела.

Родители Веры не согласны с тем, что подобное истязание приравнивается к бытовому убийству. Обвинение сотрудникам правоохранительных органов выдвинуто по части 1 статьи 293 «Ущерб в результате халатности», где предполагается только штраф. Пострадавшая сторона настаивает на части 2 этой же статьи, которая трактуется как халатность, повлекшая смерть человека. И здесь уже предусмотрен срок.

Автор: Кристина Орехова