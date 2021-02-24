Готовится принять соревнования высокого уровня новый ледовый комплекс в Кемерове. Накануне на опробование льда пригласили ветеранов и действующих спортсменов. Дворец планируют открыть в марте. Он станет домашней площадкой для кемеровского клуба и конькобежцев спортивной школы олимпийского резерва. Опробовали лёд и наши корреспонденты.

Экскурсия, как и в театре, началась с вешалки. Все раздевалки и большая подземная парковка готовы. Залит овал большого ледового поля, работает бассейн… В спорткомплексе смогут тренироваться как хоккеисты, так и представители конькобежного спорта. В чем и убедился Юрий Бровко, который в прошлом бегал на коньках, а сегодня помогает хоккеистам и спортсменам.

Пробовали лёд и чемпионы страны в конькобежном спорте. Не удержались и наш прославленный олимпийский чемпион, легкоатлет Вячеслав Иваненко, и призёр зимней Олимпиады Наталья Глебова-Шиве. А хоккеисты присматривали для себя новые условия для проведения игр.

В самом Дворце спорта работы продолжаются, но то, что этот объект уникальный, убедились все участники визита. Дворец спорта находится в новом микрорайоне, в очень удобном месте. Здесь можно развивать параллельно несколько видов зимнего спорта, организовывать крупнейшие турниры.

Автор: Виктор Сохарев